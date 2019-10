Ava High School Recognizes Students in Attendance, Academics

Michael Boyink/Herald

Ava R-1 Teacher Airin Bassett photographs a group of student award recipients at the recent Renaissance Assembly held at Ava High School on Friday, October 11th.

The 2019 Fall Renaissance Assembly was held at Ava High School on Friday, October 11th to recognize students in academics and attendance.

Along with recognition students also receive gifts of merchandise, food, or gift cards donated by local businesses.

(Editor’s note: Student names appear as provided to the Herald by Ava Schools.)

Perfect Attendance Awards

Class of 2022

Cody Angelo

Dylan Boyd

Jansen Breshears

Class of 2021

Brigit Atherton

Kaylen Gramlich

Leo Haro

Jon Turner

Class of 2020

Hunter Downs

Outstanding Attendance Awards

Students who had 97-99% attendance.

Class of 2022

Baylan Alexander Orlando Ames Camryan Bishop Isaam Creed Addison Croston Garrett Cunningham Andrew Dalton Jesse Davidson Kiona Diver Ethan Donley Jake Donley Rachael Elliott MaKayla Elliott Amelia Emerson Rebekah Evans Hannah G. Evans Julia Henry Bailey Isaac Eithan Kenning Lauren King Luke Manzolillo Ashlyn Massey Westyn Merriett Austin Metcalf Samuel Morris Konner Nelson Zachary Olsen Kira Prock Gavin Reed Zachary Richards Dakota Ross Leighallie Sallee David Stout Brody Tidwell Ceton Twitty Madison Wade Tyler Wake Emily Welch



Class of 2021

Tyler Brooke

Jacob Bruffett

River Clunn

Mason Cole

Neveah Conrad

Sarah Dobbs

Bryse Dodson

Quinton Donley

Rayonna Garner

Layla Giorgianni

Zaydon Hart

Laynie Isaacs

Ethan Johnson

Grace Key

Harley Kilgore

Paige Kimmons

Gavin Leeper

Shalin Leeper

Grace Mathews

Virginia Mccleary

Katlyn Mcfarlin

Colby Miles

Ashton Newlun

Jasmine Perry

Cade Pinckney

Landon Potter

Caden Prock

Gabrielea Pruitt

Jesse Pruitt

Emily Scott

Gage Sigman

Chelcie Sudbury

Keona Tacoronte-Tucker

Gage Vaccaro

Anthony Walsh

Class of 2020

Caleb Brown

Mackenzie Cain

Carter Campbell

Logan David

Olivia Heriford

Haley Herrera

Jack Johnson

Sunsarah Johnston

Emaly Keyes

Dylan King

Zackry Lawrence

Pravin Leeper

Karcee Mcfarlin

Elijah Miller

Brayden Mitchell

Alexander Stevens

Parker Swindle

Nate Swofford

Ethan Tucker

Kelsey Walker

Caitlin Welch

Elizabeth Wiker

White Card Awards

Students who earn a 3.0 to 3.49 GPA for second semester of the 2018-2019 school year.

Class of 2022

Levi Alluisi

Jansen Breshears

Rebekah Evans

Curtis Fritz

Jacob Lakey

Luke Manzolillo

Samuel Morris

Gavin Reed

Summer Schroeder

Brooklyn Simmons

Hallie Smith

Emily Welch

Jesse Williams

Jayden Wright

Class of 2021

Brigit Atherton

Danielle Baird

Jacob Bruffett

Makaylea Christeson

Sarah Dobbs

Bryse Dodson

Sadie Franken

Rayonna Garner

Taylor Long

Katlyn Mcfarlin

Colby Miles

Jasmine Perry

Gabrielea Pruitt

Madison Shearer

Gage Vaccaro

Kendra Young

Class of 2020

Aryan Bohn

Joshua Bray

Mackenzie Cain

Nichole Degase

Calee Dollarhide

Jacob Eastling

Taylor Ernst

Jacob Gillies

Julius Griego

Owen Herrell

Jack Johnson

Samantha Lawson

Camryn Lee

Kennedy Meyer

Makayla Miller

Kayden Myers

Caiden Palmer

Cameran Reeve

Clara Sicilia

Kylie Smith

Sydney Snelson

Aaliyah Stern

Ashley Tetrick

Kelsey Walker

Albany Wallace

Caitlin Welch

Jade Willis

Blue Card Awards

Students earning a 3.5 to 3.99 GPA for second semester of the 2018-2019 school year.

Class of 2022

Andrew Dalton

Kiona Diver

Ethan Donley

Rachael Elliott

Hannah Gwen Evans

Ava Johnson

Samantha Keyes

Lauren King

Avin Long

Ashlyn Massey

Jordan Mcchesney

Leighallie Sallee

David Stout

Chloe Thomas

Brody Tidwell

Madison Wade

Class of 2021

River Clunn

Mason Cole

Neveah Conrad

Quinton Donley

Adryonna Evans

Kaylen Gramlich

Sydney Gunter

Leo Haro

Zaydon Hart

Laynie Isaacs

Ethan Johnson

Harley Kilgore

Mackenzie Lawson

Colton Marler

Grace Mathews

Brendan McFarlin

Zachary Mendel

Zackery Miller

Karli Pedersen

Caden Prock

Allyson Roberts

Kiera Rothenberg

Devin Rowe

Flint Sallee

Emily Scott

Jadyn Smith

Hannah Stafford

Chelcie Sudbury

Kyle Thompson

Jon Turner

Alyssa Wallace

Makynna Wallace

Cheyenne Willis

Class of 2020

Caleb Brown

Hunter Downs

Haley Herrera

Sunsarah Johnston

Emaly Keyes

Dylan King

Regan Koop

Megan Lakey

Tristin Lapointe

Ciara Merriett

Brayden Mitchell

Nate Swofford

Gold Card Awards

Students earning a 4.0 GPA for second semester of the 2018-2019 school year.

Class of 2022

Baylan Alexander

Addison Croston

Macee Cutbirth

MaKayla Elliott

Hannah Marie Evans

Julia Henry

Class of 2021

Kaylee Downs

Layla Giorgianni

Miquia Heinlein

Grace Key

Paige Kimmons

Class of 2020

Claire Fossett

Olivia Heriford

Eden Little

Karcee Mcfarlin

Grace Roberts

Alexander Stevens

Reagan Swatosh

Academic Letter

To receive an academic letter during the 2018-2019 school year students must maintain an average of at least a 3.3 grade point average, no grade below a B- on semester grades, minimum of 3 core classes per semester, and enrolled as a full-time student all four quarters.

Class of 2022

Baylan Alexander

Addison Croston

Macee Cutbirth

Andrew Dalton

Kiona Diver

Ethan Donley

MaKayla Elliott

Rachael Elliott

Hannah Gwen Evans

Hannah Marie Evans

Rebekah Evans

Julia Henry

Ava Johnson

Samantha Keyes

Lauren King

Jacob Lakey

Avin Long

Ashlyn Massey

Jordan McChesney

Leighallie Sallee

Hallie Smith

Chloe Thomas

Brody Tidwell

Madison Wade

Emily Welch

Jesse Williams

Class of 2021

Brigit Atherton

Jacob Bruffett

Makaylea Christeson

River Clunn

Mason Cole

Neveah Conrad

Bryse Dodson

Quinton Donley

Kaylee Downs

Adryonna Evans

Layla Giorgianni

Kaylen Gramlich

Sydney Gunter

Leobardo Haro

Miquia Heinlein

Laynie Isaacs

Ethan Johnson

Grace Key

Harley Kilgore

Paige Kimmons

Colton Marler

Grace Mathews

Zachary Mendel

Colby Miles

Zackery Miller

Karli Pedersen

Caden Prock

Kiera Rothenberg

Devin Rowe

Flint Sallee

Emily Scott

Jadyn Smith

Chelcie Sudbury

Kyle Thompson

Alyssa Wallace

Makynna Wallace

Cheyenne Willis

Class of 2020

Hunter Downs

Claire Fossett

Jacob Gillies

Olivia Heriford

Haley Herrera

Sunsarah Johnston

Emaly Keyes

Dylan King

Regan Koop

Megan Lakey

Tristin Lapointe

Eden Little

Karcee Mcfarlin

Ciara Merriett

Kennedy Meyer

Brayden Mitchell

Caiden Palmer

Grace Roberts

Alexander Stevens

Reagan Swatosh

Nate Swofford

Ashley Tetrick

Academic Excellence

Students who maintain a grade point average of 3.7 or above for both semesters of the 2018-2019 school year, as well as meet all requirements for an academic letter, will be awarded a scholar pin and certificate denoting academic excellence.

Class of 2022

Baylan Alexander

Addison Croston

Macee Cutbirth

Andrew Dalton

Kiona Diver

Ethan Donley

MaKayla Elliott

Rachael Elliott

Hannah Gwen Evans

Hannah Marie Evans

Julia Henry

Ava Johnson

Samantha Keyes

Lauren King

Avin Long

Ashlyn Massey

Jordan Mcchesney

Chloe Thomas

Brody Tidwell

Madison Wade

Class of 2021

River Clunn

Mason Cole

Neveah Conrad

Kaylee Downs

Adryonna Evans

Layla Giorgianni

Kaylen Gramlich

Sydney Gunter

Leobardo Haro

Miquia Heinlein

Ethan Johnson

Grace Key

Harley Kilgore

Paige Kimmons

Colton Marler

Grace Mathews

Zachary Mendel

Zackery Miller

Karli Pedersen

Caden Prock

Jadyn Smith

Chelcie Sudbury

Alyssa Wallace

Makynna Wallace

Class of 2020

Hunter Downs

Claire Fossett

Olivia Heriford

Haley Herrera

Sunsarah Johnston

Emaly Keyes

Dylan King

Regan Koop

Megan Lakey

Tristin Lapointe

Eden Little

Karcee Mcfarlin

Grace Roberts

Alexander Stevens

Reagan Swatosh

Nate Swofford

End of Course Exam Awards

Students who scored advanced and proficient on their Algebra I and English II End of Course exams that were taken this past Spring.

Algebra I EOC – Advanced Scores

Baylan Alexander

Jansen Breshears

Addison Croston

Garrett Cunningham

Macee Cutbirth

Andrew Dalton

Kiona Diver

Ethan Donley

Dylan East

MaKayla Elliott

Rachael Elliott

Hannah Marie Evans

Julia Henry

Lauren King

Jordan McChesney

Samuel Morris

Hallie Smith

David Stout

Brady Tetrick

Brody Tidwell

Jesse Williams

Algebra I EOC – Proficient Scores

Levi Alluisi

Kaden Bruce

Hannah Gwen Evans

Brayden Frye

Lauren Hall

Abigail Hartley

Samantha Keyes

Jacob Lakey

Zachary Richards

Madison Wade

Connor Cavanaugh

Gabriel Cox

Kaitlyn Ducker

Luke Manzolillo

Ashlyn Massey

Westyn Merriett

Konner Nelson

Morgan Ray

Leighalli Sallee

Irie Smith

Kage Stewart

Chloe Thomas

William Vincent

Cadence Williams

English II EOC – Advanced Scores

River Clunn

Layla Giorgianni

Garrett Goss

Kaylen Gramlich

Sydney Gunter

Miquia Heinlein

Grace Key

Harley Kilgore

Paige Kimmons

Grace Mathews

Zackery Miller

Karli Pedersen

Caden Prock

Allyson Roberts

Emily Scott

English II EOC – Proficient Scores

Danielle Baird

Amethyst Brazeal

Dominick Bristol

Tyler Brooke

Jacob Bruffett

Logan Carmichael

Mason Cole

Zackary Collett

Neveah Conrad

Brett Coonce

Tamika Davis

Sarah Dobbs

Kaylee Downs

Adryonna Evans

Sadie Franken

Kyra Hollis

Leo Haro

Joshua Harper

Ethan Johnson

Mackenzie Lawson

Gavin Leeper

Colton Marler

Virginia McCleary

Brendan McFarlin

Katlyn McFarlin

Shianne Meile

Zachary Mendel

Jessie Nelson

Jasmine Perry

Landon Potter

Gabrielea Pruitt

Morgan Ray

Kiera Rothenberg

Devin Rowe

Flint Sallee

Dylan Sawyer

Madison Shearer

Gage Sigman

Zhane Sliger

Irie Smith

Jadyn Smith

Hannah Stafford

Chelcie Sudbury

Kyle Thompson

Jon Turner

Gage Vaccaro

Alyssa Wallace

Makynna Wallace

Cheyenne Willis

TSA Awards

Auto Service Technology

Ethan Johnson

Agriculture

Amber Breeding

Caleb Brown

Hunter Crossland

Garrett Cunningham

Garrett Devore

Taylor Ernst

Hannah Gwen Evans

Rebekah Evans

Layla Giorgianni

Haley Herrera

Laynie Isaacs

Karlena Kilgore

Dylan King

Lauren King

McKenzie Lawson

Samantha Lawson

Eden Little

Kennedy Meyer

Caiden Prock

Mia Shelton

Sydney Snelson

Reagan Swatosh

Gabrial Swearengin

Ashley Tetrick

Caitlin Welch

Cameron Berry